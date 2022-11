Si tratta di Salvatore Sgaramella, l'uomo scomparso nel terribile incidente avvenuto ieri mattina, venerdì 18 novembre, a Baranzate.

É Salvatore Sgaramella, l'uomo scomparso nell'incidente a Baranzate

L'uomo di 80 anni, residente proprio in comune, era molto conosciuto per via del suo impegno in campo sociale in particolare nell'associazione volontari Divers/Età in cui era attivo da diversi anni. Una notizia terribile che ha letteralmente squarciato la tranquillità della comunità baranzatese dove Sgaramella era molto apprezzato.

Il cordoglio del sindaco

La notizia ieri in paese si è sparsa velocemente arrivando anche al sindaco Luca Elia, che ha espresso le sue condoglianze alla famiglia attraverso i suoi canali social scrivendo: