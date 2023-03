Non ce l'ha fatta purtroppo il centauro che è rimasto coinvolto lo scorso venerdì 17 marzo a Pogliano Milanese nel grave incidente lungo la via Sempione.

É morto Iuri Lapicus, il centauro del terribile incidente di venerdì sul Sempione

Il centauro risponde al nome di Iuri Lapicus, una delle stelle della mma (arti marziali miste) italiane. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 marzo, come un fulmine a ciel sereno perchè, dopo tre giorni di coma, purtroppo il lottatore si è spento all'ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasportato con l'elisoccorso a seguito dell'incidente e dove si trovava ricoverato.

Un fenomeno del ring

Il lottatore, 27 anni, era di origine moldava ma italiano d'adozione e da moltissimi anni viveva nel nostro paese dove si allenava nella palestra di Giorgio Petrosyan, noto lottatore di kickboxing, situata nel sud di Milano.

Lapicus aveva uno score di altissimo livello nei match sin qui disputati nel mondo dell'mma. Su un totale di 16 incontri da professionista ne ha vinti infatti 14, tutti prima del limite, di cui 4 per ko e gli altri invece 10 per sottomissione. Ben 13 di questi, per altro, sono stati vinti al primo round.