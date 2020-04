E’ morto Giacomo Agrati, San Vittore Olona in lutto

E’ morto Giacomo Agrati: lo storico locale ed ex assessore di San Vittore Olona è venuto a mancare all’età di 79 anni. Grande autore di libri, ha dedicato la sua vita agli storici mulini e bellezze del paese e del territorio.

E’ morto Giacomo Agrati, lo piange tutto il paese

In paese, così come in tutto l’Altomilanese, era una vera e propria istituzione. Stiamo parlando di Giacomo Agrati, storico locale ed ex politico di San Vittore Olona. Aveva 79 anni, aveva problemi di salute. La storia e le tradizioni del suo paese, ma anche dell’intero territorio, erano la sua grandissima passione. La raccontava ai bambini e ragazzi delle scuole, l’ha scritta nei suoi numerosi libri e raccontata in tantissimi eventi, manifestazioni e convegni. I mulini sanvittoresi, il fiume Olona, gli antichi mestieri dei mugnai della zona. Agrati conosceva ogni singolo centimetro di ogni paese: San Vittore Olona, Legnano, Nerviano, Parabiago, Canegrate e tutto il circondario. E del passato prestigioso della zona. Nel suo cuore un posto speciale lo aveva la banda del paese, che a inizio anni Ottanta aveva rilanciato.

Oltre a questo ha svolto anche incarichi politici: prima consigliere di maggioranza quando sindaco era Carmen Colombo Galli, poi candidato sindaco nel 2014, l’esperienza tra le fila dell’opposizione, poi la carica di assessore alla Cultura con il sindaco Marilena Vercesi.

