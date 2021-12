Lutto

Dopo trent'anni di servizio, scelse di rimanere in città e continuare a dire messa anche in rsa

Si è spento questa mattina, 4 dicembre, all'età di 93 anni, don Luigi Volpi, lo storico curato della parrocchia di San Pietro di Abbiategrasso, dove ha officiato per trent'anni. Nato a Casorate Primo nel 1928, aveva scelto Abbiategrasso come sua seconda casa.

E' morto don Luigi Volpi, lo storico curato della parrocchia San Pietro

Una figura amata e stimata in tutto il territorio. Dal 1969 al 1999 ad Abbiategrasso come parroco di San Pietro, poi la pensione e l'impegno comunque attivo per la comunità ed infine la scelta di risiedere nella casa di riposo di Strada di Cassinetta. Fino a qualche tempo fa continuava a celebrare messa in rsa per tutti i residenti.

Il ricovero ed il decesso a Magenta

Pochi giorni fa le sue condizioni di salute sono peggiorate e questa mattina, 4 dicembre, si è spento nella camera dell'ospedale magentino Fornaroli. Moltissimo il dispiacere che in queste ore sta scaturendo dalla triste notizia. La comunità abbiatense è e sarà evidentemente per sempre legata all'umanità, alla gentilezza e alla profondità che don Luigi Volpi ha dedicato alla città intera.

Il funerale

Il suo funerale sarà officiato la mattina di martedì, 7 dicembre, alle 10, nella chiesa di San Pietro.