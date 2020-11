E’ morto Diego Armando Maradona

Il popolare campione è scomparso a causa di un arresto cardiaco

Il mondo dello sport in lutto

Il mondo dello sport e in modo particolare quello del calcio in lutto per la scomparsa avvenuta nelle scorse ore di Diego Armando Maradona uno dei più forti giocatori del mondo. Nelle scorse settimane Maradona era stato operato alla testa, l’intervento era andato bene. Ma oggi mentre era nella sua abitazione Diego è stato colto da un arresto cardiaco, che gli è stato fatale.

Campione del Mondo con l’Argentina vinse due scudetti con il Napoli

Campione del mondo con l’Argentina nel 1986, Diego Armando Maradona vinse con il Napoli due scudetti. Il popolare campione sarebbe morto per un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella casa di Tigres, in Argentina dove si trovava dopo essere stato dimesso dalla clinica dov’era stato operato al cervello.