È morto Benedetto XVI, il Papa emerito

È morto a 95 anni Joseph Ratzinger. Il papa emerito Benedetto XVI

Si è spento alle 9.34 si era ritirato a vita privata dopo le dimissioni del 2013

Benedetto XVI si è spento oggi a Roma alle 9.34, così come confermano fonti del Vaticano. L'ex pontefice di origine tedesca, che si era ritirato a vita privata dopo le "dimissioni" nel 2013, con la rinuncia al ministero petrino, lasciando il posto a capo della Chiesa Cattolica a Jorge Bergoglio, era da tempo malato, ma le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore

Viveva nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano

"Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni". È quanto ha di chiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Figlio di un commissario di gendarmeria e di una ex cuoca

Classe 1927, Joseph Aloisius Ratzinger nacque a Marktl am Inn, in Baviera, terzo figlio di un commissario di gendarmeria, anti-nazista, e di una ex cuoca. Fu ordinato diacono nel 1950 e l'anno successivo, all'età di 24 anni, fu ordinato presbitero assieme a suo fratello maggiore Georg.

Fu eletto Papa il 20 aprile del 2005 dopo i funerali di Giovanni Paolo II

Venerdì 8 aprile 2005, come decano del Sacro Collegio, Ratzinger presiedette i funerali di Giovanni Paolo II. Qualche giorno dopo, il 20 aprile, fu eletto Papa durante il secondo giorno del conclave. Scelse il nome di Benedetto XVI, come ha spiegato in seguito lui stesso, "per riallacciarmi idealmente al venerato pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale".