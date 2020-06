E’ morta la complice di Striscia la Notizia

Accettò di buon grado di fare da complice alla nota trasmissione Striscia la Notizia, facendo morire (per finta) il marito pur di smascherare un truffatore. Ora Rho piange Gianna Sanna Moroni

La complice di Striscia la Notizia

Gianna Sanna Moroni si è spenta a 89 anni e oggi pomeriggio alle 14, nella parrocchia San Vittore, la comunità di Rho le darà l’ultimo saluto. Donna allegra e impegnata nella compagnia teatrale rhodense delle Gioma, Gianna Sanna Moroni conquistò anni fa la ribalta nazionale accettando di diventare complice di Striscia la Notizia (il noto Tg satirico di Canale 5) e, in particolare, del suo inviato Max Laudadio per un servizio delicato relativo a un presunto mago che diceva di parlare con i morti. E così la rhodense fece morire, per finta, il marito e si recò dal mago ripresa dalle telecamere, svelando l’inganno.

