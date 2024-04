Non c'è stato nulla da fare per Sara Prandoni, la 23enne commessa di un negozio di telefonia del centro commerciale di Rescaldina colpita da un malore sul posto di lavoro giovedì 25 aprile.

E' morta la commessa 23enne che aveva avuto un malore al lavoro

Si svolgerà oggi pomeriggio, 29 aprile, l'autopsia sul corpo di Sara Prandoni, la giovane originaria di Olgiate Olona, che aveva avuto un malore improvviso mentre lavorava nel centro commerciale di Rescaldina: sul posto erano arrivati in codice rosso un'ambulanza e l'automedica nel tentativo di salvarla, ma purtroppo per lei non c'è stata nulla da fare.

La giovane è stata portata d'urgenza in ospedale dove, dopo poche ore, è spirata.