E' mistero: nove pesci gatto abbandonati in centro a Rho. E' scattato l'allarme dai commercianti di Galleria Europa nella tarda mattinata di oggi, 6 agosto.

Nove pesci gatto abbandonati in centro a Rho

Un episodio che ha dell'incredibile. Sembrerebbe che ad essere abbandonati durante queste ferie estive non siano (ahinoi) solo gatti e cani. Proprio questa mattina, 6 agosto, intorno alle 11,15 in centro a Rho i commercianti di Galleria Europa hanno trovato abbandonati sull'asfalto ben nove pesci gatto.

I commercianti in prima linea per salvarli

In un primo momento, ad attirare l'attenzione dei titolari delle attività, è stata la vista di alcuni pesci vivi che si muovevano convulsamente sul marciapiede. Con un po' di timore ma curiosità i rhodensi si sono avvicinati e hanno fatto l'incredibile scoperta: si trattava di pesci gatto. A pochi metri più in là, dietro ad una macchina, poi, è stato trovato un sacchetto di una nota catena di supermercati. Al suo interno, con grande sorpresa, i commercianti hanno trovato altri sette pesci gatti vivi.

Intervuta la Locale

E' intervenuto sul posto un agente di Polizia Locale, che ha aiutato i commercianti e i passanti che si sono rimboccati le maniche a mettere in salvo i pesci. E' stato recuperato un bidone pieno d'acqua per non lasciarli in agonia sull'asfalto e sono stati portati all'interno del Comando della Locale in attesa che possa intervenire un ente competente. E' mistero, ancora, sulle cause o l'autore del gesto.