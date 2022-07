E' in Rianimazione il giovanissimo finito nel Villoresi

Si trova nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Circolo di Varese in prognosi riservata il ragazzino che nel pomeriggio di ieri, sabato 9 luglio, in via Vela, a Parabiago si era tuffato nel Canale Villoresi non riuscendo più a risalire se non grazie all'intervento di familiari e testimoni che lo hanno tratto in salvo in attesa dell'intervento ad opera dei sanitari che lo hanno poi trasportato in nosocomio con l'elisoccorso. Sono attesi per le prossime ore nuovi aggiornamenti circa le sue condizioni di salute.

Una giornata in compagnia si è trasformata in un incubo

La vittima dell'incidente, lo ricordiamo, stava trascorrendo una piacevole giornata di sole tra chiacchiere e pic nic quando ha deciso di tuffarsi nel corso d'acqua, cosa peraltro vietata, senza più riuscire a risalire. Secondo le ricostruzioni è rimasto incastrato in una paratia. Tutto ciò aveva quindi portato i familiari che si trovavano con lui a lanciare l'allarme dal quale è scaturito successivamente l'intervento da parte di un grande dispiegamento di mezzi di soccorso. Una giornata in compagnia è diventata un incubo.

Sul posto un importante dispiegamento di mezzi

Sul posto, poi, erano giunti la Polizia Locale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Insieme all'autopompa dei pompieri, nello stesso scenario si erano portate le unità del corpo sommozzatori di Milano. In loco, quindi, l'intervento in codice rosso da parte dei paramedici della Croce rossa di Legnano. Il velivolo era atterrato invece nelle immediate vicinanze della sommersione. Sanitari e Forze dell'ordine era rimasti per diverse ore nel teatro dell'accaduto. Un luogo in cui diverse famiglie di origine sudamericana sono solite trascorrere le loro giornate nel fine settimana.