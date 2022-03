E' deceduto l'uomo che aveva avuto un malore questa mattina

La disgrazia

Il 74enne di Cerro Maggiore si era accasciato a terra improvvisamente all'interno di una corte.

Niente da fare per l'uomo di 74 anni che questa mattina, 23 marzo 2022, aveva avuto un malore in via Immacolata a Cerro Maggiore.

L'intervento con il defibrillatore

Era stato soccorso in mattinata Cerro Maggiore l'uomo di 74 anni che aveva avuto un malore improvviso all'interno di una corte di via Immacolata. I soccorritori avevano tentato di rianimarlo anche con il defibrillatore prima di trasportarlo in ospedale a Legnano. Purtroppo l'uomo è deceduto nel nosocomio a causa dell'arresto cardiocircolatorio.