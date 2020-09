Durante gli scavi spunta una fornace del 1600 – LE FOTO

Durante gli scavi per la realizzazione di un complesso immobiliare a Castelletto di Cuggiono, è stata ritrovata un’antica fornace.

L’importante scoperta a Castelletto di Cuggiono

Il cantiere si trova in via don Angelo Ferrario a Castelletto e alcuni mesi fa, nel corso dei lavori preliminari di scavo per le fondamenta del nuovo complesso immobiliare, è affiorato, in un primo tempo, del terreno rosso, poi scavando con più attenzione sono comparsi dei mattoni. Ci si è resi conto di essere di fronte a un reperto storico, qualcosa di grande valore: i resti di una fornace del 1600. Il ritrovamento ha una forma pressoché quadrangolare, con estensione dieci metri per dieci, profondità un metro. Il complesso residenziale avrà una recinzione a verde che permetterà a chiunque passi lungo la ciclopedonale, che si realizzerà attorno alle case, di vedere i resti della fornace.

