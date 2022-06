Duplice intervento lungo la ferrovia per domare l'ennesimo incendio

Duplice intervento dei Vigili del Fuoco a Bernate Ticino e Vanzago per domare due incendi scoppiati a fianco della linea ferroviaria.

Incendio lungo la linea ferroviaria

I Vigili del Fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti nel pomeriggio a Bernate in via Cavour per l'incendio di sterpaglie nel tratto di 800 metri che costeggia la ferrovia. Non è stato necessario interrompere il traffico ferroviario: il fuoco è stato domato in circa un'ora.

Un altro intervento a Vanzago

Poco dopo i pompieri sono intervenuti d'urgenza a Vanzago in supporto dei colleghi di Rho per un vasto incendio di un campo vicino alla rete ferroviaria. L intervento è ancora in corso.