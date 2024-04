Duplice arresto per spaccio: nascosti in casa 135 chili di hashish

Duplice arresto da parte dei Carabinieri a Arluno e Nerviano: finiti in manette due spacciatori che nascondevano in casa 135 chilogrammi di hashish.

Nel pomeriggio di ieri, 10 aprile, il personale della stazione dei Carabinieri di Nerviano traeva in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio, un rumeno 27enne residente in Arluno e un marocchino 32enne residente in Nerviano. I militari, a seguito di uno scambio di un borsone avvenuto davanti all'abitazione del 32enne, fermavano dapprima il rumeno, rinvenendo all'interno del borsone 10 chili di hashish suddiviso in panetti, e successivamente eseguivano perquisizione presso il domicilio del marocchino, rinvenendovi all'interno 135 chili di hashish anch'esso suddiviso in panetti.

Effettuata anche la perquisizione presso il domicilio di Arluno, ma senza trovare nulla. Gli arrestati saranno tradotti presso carcere San Vittore in Milano a disposizione dell'Autorità giudiziaria informata da Stazione Nerviano che procede con ausilio NOR Legnano.