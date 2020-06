Due serate di musica con giovani band e musicisti del territorio, tra cui gli iscritti al Registro dei giovani artisti di Rho.

Due serate di musica con giovani band e musicisti del territorio

Il Comune di Rho, in collaborazione con Radio Mast, la radio nata all’interno del centro giovanile MAST, ha organizzato per venerdì 26 e lunedì 29 giugno concerti online sulla pagina Facebook del Comune di Rho dalle 21. L’iniziativa rientrano nel progetto Art, volto alla promozione della protagonismo giovanile.

Le parole dell’assessore Giro

“Inizialmente la proposta prevedeva serate di musica dal vivo in villa Burba rivolte ai giovani del territorio – spiega l’assessora Valentina Giro – Con le restrizioni imposte dall’emergenza Covid, abbiamo dovuto rimodulare le proposte online. Utilizzeremo la pagina Facebook del Comune per trasmettere la musica dei ragazzi. Due serate estive in compagnia di Radio Mast per ballare, cantare, esplorare generi e scoprire nuovi talenti della zona”.

Il progetto ART

Il progetto ART, che sta per Arte Rete Territorio, mette in comunicazione risorse ed opportunità dei Comuni di Vanzago, Rho, Arese, Cornaredo, Settimo M.se e Pregnana M.se per condividere talenti, passioni e voglia di partecipare di ragazze e ragazzi dai 15 ai 25 anni. Il suo obiettivo è infatti sostenere e incentivare la partecipazione dei giovani alla comunità locale tramite la circolazione delle arti e la condivisione della cultura in ogni forma.

TORNA ALLA HOME