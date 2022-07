Due risse in meno di dieci minuti nel rhodense. Un evento violento è avvenuto a Pero e un altro ad Arese.

Dieci minuti di tensione nel rhodense poco fa. Sono avvenuti due casi di aggressioni e eventi violenti nei comuni di Pero e Arese. Fortunatamente, nessuna delle due litigate ha causato feriti gravi.

A Pero

Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rho per sedare una rissa tra due uomini in via Figino. La chiamata ai soccorsi è avvenuta alle 16:51: sul posto è sopraggiunta un'ambulanza di Rho Soccorso in codice giallo. Ha avuto la peggio un uomo di 65 anni, che è stato trasportato all'ospedale di Rho con un trauma alla testa ma fortunatamente parametri vitali nella norma.

Ad Arese

Alle 17 in punto, invece, è scattato l'allarme da Arese. La chiamata al 112 è avvenuta dal parcheggio del Centro commerciale Il Centro, nelle vicinanze del distributore di benzina, dove è scoppiata l'accesa discussione. A sirene spianate è arrivata un'ambulanza di Misericordia Arese, in codice giallo. Sono ancora in corso gli accertamenti sui protagonisti della vicenda.