Due risse in centro in pochi minuti, intervengono i vigili

Mattinata di fuoco a Bareggio, dove nella giornata di giovedì 22 agosto sono avvenute due risse a distanza di pochi minuti l'una dall'altra in pieno centro del paese.

Bareggio, due risse in centro in pochi minuti

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 11.10 in piazza Cavour. Stando a quanto segnalato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, protagonisti della lite sarebbero stati una donna di 46 anni e un uomo di 57. Sul posto sono in seguito intervenuti sia i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che gli agenti della Polizia Locale di Bareggio, che hanno cercato di sedare la lite in attesa dell'arrivo della Croce Bianca di Sedriano.

Neanche il tempo di dimenticare quanto accaduto che una seconda rissa è scoppiata dieci minuti dopo in corso Italia, a pochi metri di distanza da piazza Cavour e dalla sede del Comune. Le due persone coinvolte erano una donna di 36 anni e un uomo di 48, ma in questo caso non è servito l'intervento delle Forze dell'Ordine. Sul posto, probabilmente allertata dai passanti, è giunta un'ambulanza della Croce Verde di Trezzano, ripartita poi in codice verde verso l'ospedale di Magenta.