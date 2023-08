Due ragazzi su una bici, un'auto li investe

Due ragazzi in sella ad una bici, investiti: è successo a Cerro Maggiore.

In due in bici, investiti

Erano in due su una bici quando sono stati investiti da un'auto. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 agosto 2023, a Cerro Maggiore. Intorno alle 18 due giovani, uno di 19 e l'altro di 22 anni, entrambi residenti in paese, si trovavano tutti e due sulla stessa bici. Mentre stavano percorrendo la via San Giovanni Battista, sono stati investiti da una vettura. L'impatto è stato violento, uno dei ragazzi ha sfondato il parabrezza dell'auto.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Legnano insieme alla Polizia locale. I due giovai hanno riportato fortunatamente solo alcune contusioni: entrambi sono stati trasportati, in codice verde, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.