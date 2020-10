Due ragazzi di 20 e 19 anni sorpresi a rubare alcolici a Il Centro di Arese: arrestati

Due ragazzi di 20 e 19 anni sorpresi a rubare alcolici a Il Centro: arrestati in flagranza di reato per concorso in furto aggravato.

Due ragazzi di 20 e 19 anni sorpresi a rubare alcolici a Il Centro: arrestati

Ieri sera, lunedì 12 ottobre, i militari della locale Stazione Arma, durante un servizio perlustrativo ad Aresem hanno arrestato in flagranza per concorso in furto aggravato R.E., cittadina italiana, classe 2001, e U.G., cittadino italiano, classe 2000, entrambi noti alle Forze dell’Ordine.

I due, dopo aver oltrepassato le casse del supermercato “Iper”, all’interno del centro commerciale “Il Centro” in via Luraghi, ed aver pagato alcuni beni di poco valore, sono stati fermati dal personale addetto alla vigilanza antitaccheggio, poiché notati prelevare dal reparto alcolici alcune bottiglie, poi riposte in un sacchetto, successivamente nascosto sotto i vestiti.

All’arrivo dei militari, immediatamente intervenuti, entrambi i ragazzi, sottoposti a perquisizione personale d’iniziativa, sono stati trovati in possesso di diverse bottiglie di alcolici e superalcolici per un valore complessivo di 105 euro.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del giudizio direttissimo che si celebrerà questa mattina, martedì 13 ottobre.

TORNA ALLA HOME