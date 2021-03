Due pregiudicati corbettesi fermati a Trezzano. La Polizia Locale ha effettuato sabato sera dei controlli straordinari che hanno portato ad accertamenti su 50 persone.

Controlli sul territorio

Gli agenti guidati dal neo comandante Salvatore Furci, con tre auto e due moto, hanno controllato, nell’ultimo servizio serale, circa 50 persone. Venti le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada, quattro i verbali per mancato rispetto della normativa di contenimento del contagio, chiuso un negozio in centro.

Due pregiudicati corbettesi fermati a Trezzano

Durante la serata, gli agenti hanno notato due 25enni che giravano in modo sospetto nell’area industriale. Li hanno seguiti e i due, appena hanno visto i lampeggianti, hanno tentato di sfuggire al controllo imboccando le viette laterali. Ma gli agenti sono riusciti a bloccarli: si tratta di due 25enni, entrambi pregiudicati marocchini e residenti a Corbetta. Il guidatore era al volante senza patente, mentre l’auto era stata già sequestrata. Oltre alle sanzioni per violazioni alle normative anti covid per entrambi, il guidatore è stato denunciato penalmente per la guida senza patente e l’auto è stata portata via per la confisca.