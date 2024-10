Due patenti ritirate per abuso di alcol alla guida, due segnalazioni alla Prefettura per possesso di droga. Questo il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Rho nei fine settimana del mese di settembre.

Oltre 107 controlli effettuati nelle strade, nei parchi e negli esercizi commerciali

Controlli sicurezza inseriti nel progetto regionale Smart che hanno portato anche a realizzare verifiche non solo lungo le strade, ma anche nei parchi, negli esercizi commerciali. Complessivamente sono stati svolti oltre 107 controlli nelle strade più interessate dal passaggio veicolare verso Milano e provenendo da Milano, oltre che nelle vie cittadine sede di pubblici esercizi aperti in ore serali notturne. «Sono state elevate diverse infrazioni ai sensi del Codice della Strada per omessa revisione periodica e non conformità ai sensi dell’articolo 78: alcuni veicoli, di fatto, sono risultati con motore modificato, per potenziarne la resa. Sono state segnalate alla Prefettura due persone per possesso di stupefacenti. - affermano dal Comando di Corso Europa - »

Il sindaco sul posto per ringraziare gli agenti dell'importante lavoro svolto

Controlli ai quali, in un paio di occasioni hanno visto la presenza del sindaco Andrea Orlandi che si è recato sul posto per ringraziare gli agenti in servizio «Ringrazio per questi controlli particolari, che si pongono in linea con quanto avviene abitualmente durante tutto l’anno - dichiara – Rimaniamo attenti alla sicurezza lungo le strade e al rispetto di tutte le norme che garantiscono ordine e legalità. Mi preoccupano le persone alla guida dopo avere bevuto parecchio, così come quanti modificano i propri veicoli per aumentare la velocità: guidare con prudenza tutela la collettività, occorre continuamente vigilare».