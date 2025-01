Due papà fanno a pugni fuori da scuola: è accaduto a Legnano.

Due papà fanno a pugni

Pugni e urla tra due papà, fuori dalla scuola primaria Carducci di Legnano e tutto sotto gli occhi dei bambini. E' quanto successo nel pomeriggio di mercoledì all'esterno del plesso scolastico che si affaccia su via 20 Settembre. Erano da poco passate le 16.30 quando è scoppiata la lite. I due uomini, entrambi sulla quarantina, hanno iniziato a discutere animatamente. Poi è stata la volta di pungi e spintoni con uno dei due uomini finito a terra col volto sanguinante.

I soccorsi e la denuncia della Polizia Locale

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa insieme a una pattuglia della Polizia Locale. Uno dei due uomini ha anche aggredito verbalmente gli agenti e per lui è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo ferito è stato poi trasportato, in codice verde, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

La Polizia Locale sta continuando negli accertamenti per capire i motivi della lite e l’esatta dinamica.