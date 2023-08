Due paesi in lutto per Deborah Mocellin, mamma di cinque figli

Due comunità unite nel lutto per la scomparsa di una giovane mamma.

Addio a Deborah Mocellin, spentasi a 40 anni

Parabiago e Lomazzo piangono Deborah Mocellin, 40 anni, madre di cinque bambini e ragazzi, tra cui il più piccolo di 1 anno soltanto. La donna è stata strappata all'amore dei suoi cari da una malattia contro la quale ha lottato con tutte le sue forze, senza perdere il sorriso che l'ha sempre contraddistinta.

Una famiglia molto conosciuta a Lomazzo

La famiglia Mocellin è molto conosciuta a Lomazzo: mamma Carmela e papà Claudio per tanti anni, in passato, hanno lavorato come custodi delle scuole medie. Hanno visto crescere e sedersi sui banchi generazioni e generazioni di ragazzi che ora, a loro volta, sono diventati genitori. Anche i loro figli - tre femmine compresa Deborah e un maschio - sono molto noti in paese.

Con i figli e il marito abitava a Villastanza

Deborah, con i figli e il marito Oriano, abitava da tempo a Parabiago, nella frazione di Villastanza. I funerali sono stati celebrati lì, quindi la salma è stata sottoposta a cremazione.