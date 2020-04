Due multe in un colpo solo: il “record” di un ragazzo

Uscendo di casa una volta sola è riuscito a prendere due multe. Il poco invidiabile «record» è stato centrato da un 19enne di Sedriano, sanzionato venerdì 10 aprile dai Carabinieri della locale Stazione.

Due multe: ecco perché

Il ragazzo era uscito da casa del padre (via Vespucci) per tornare dalla mamma (via Gorizia). Uno spostamento all’interno del Comune, consentito dal decreto, ma che il giovane ha effettuato non attraverso il percorso più breve, attraversando il centro del paese, ma percorrendo viale Europa e via Fagnani. E per giunta sullo skateboard. Da qui la doppia sanzione.

I Carabinieri l’hanno fermato in via Fagnani e gli hanno comminato due multe: una da 26 euro perché non è consentito andare in strada o sul marciapiede con lo skateboard (si può solo sulle piste da skate) e la seconda di 280 euro perché ha allungato il giro per andare da casa del papà a quella della mamma.

Il commento del padre

«Capisco che ci sia in giro troppa gente, ma questi signori dovevano proprio accanirsi con un ragazzino che ha appena compiuto 19 anni e che per una volta faceva la cosa giusta, cioè andare a casa della madre per restare a casa? Non potevano limitarsi, se proprio costretti, a fargli una multa e fargli una paternale? Si dovevano sfogare con qualcuno ed è capitato lui? Siamo solo noi in errore oppure sarebbe stato sufficiente un po’ di sano buonsenso anche da parte dei Carabinieri? In questo momento i problemi sono ben altri, non certo un ragazzo che per tornare dalla mamma fa 200 metri in più».

