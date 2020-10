Due persone investite a Legnano

Due persone investite nel giro di pochi minuti a Legnano.

Due persone investite

L’intervento dei soccorritori si è reso necessario a causa di due investimenti avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il primo è avvenuto alle 13 e 25 in via Castello, coinvolto un ciclista di 77 anni. Medicato sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Solo pochi minuti più tardi, un uomo di 35 anni è stato investito e ferito.

In ospedale

In questo caso, si è reso necessario il trasporto nell’ospedale cittadino in codice giallo. In entrambi i casi, i sinistri sono stati rilevati dagli agenti della Polizia locale.

