Due incidenti sul lavoro in una sola mattinata

Incidenti sul lavoro a Legnano, due episodi in una sola mattinata.

Due incidenti sul lavoro

Il braccio destro incastrato in un rullo. E' quanto successo nell'incidente sul lavoro avvenuto la mattina di oggi, martedì 30 agosto 2022 a Legnano. Erano da poco passate le 9 quando un operaio si è fatto male all'interno di una ditta di via Ferraris. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l'uomo, 55 anni, è rimasto incastrato con il braccio destro in un rullo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano, i Vigili del fuoco e l'Ats. L'operaio è stato trasportato, in codice verde, all'ospedale di Legnano.

Il secondo incidente

L'altro incidente sul lavoro è avvenuto, sempre a Legnano, ma all'interno di un esercizio pubblico di via Rossini intorno alle 11.30. Da chiarire ancora le cause, sul posto la Polizia di stato e l'Ats: il ferito era un 56enne portato anch'esso all'ospedale di Legnano in codice verde.