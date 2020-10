Due incidenti in poco tempo a Castano Primo FOTO

Due sinistri stradali in poco tempo a Castano Primo, la Polizia locale ha rilevato gli incidenti e sanzionato i coinvolti.

Due incidenti in poco tempo a Castano Primo

La scorsa mattina un cittadino pakistano rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti in via casello ferroviario, al termine dei rilievi è stato sanzionato perché era alla guida del proprio furgone con una patente di guida estera (extra UE) non convertibile in Italia. La patente gli è stata ritirata e commisurata una sanzione amministrativa a norma del Codice della Strada. Sanzionato anche il ciclista rimasto coinvolto nell’incidente.

Successivamente, sempre un cittadino pakistano con patente estera ma in questo caso inglese, è rimasto coinvolto in un lieve sinistro stradale mentre cercava parcheggio nel centro cittadino. Anche lui è stato sanzionato.

Nuova viabilità su via Sant’Antonio

E’ in corso la messa in opera di un attraversamento pedonale rialzato a norma del CDS e nei prossimi giorni verrà messa in protezione anche una parte del passaggio pedonale che costeggia la via Sant’Antonio in direzione via Acerbi. Lo stesso passaggio è collegamento tra la piazza mercato ed il centro urbano di piazza Mazzini; il tutto al fine di tutelare maggiormente i pedoni che dall’area posteggio di piazza Ardizzone si recano verso i plessi scolastici, l’oratorio e la chiesa San Zenone.

