Due ibis eremita dispersi, l'appello dei proprietari

Due esemplari di ibis eremita dispersi da Canegrate.

Due ibis eremita scomparsi

Si tratta di due esemplari di ibis eremita: sono questi i due animali che si sono allontanati dalla "Fattoria esotica" di Canegrate facendo perdere le loro tracce. E i proprietari hanno deciso di lanciare il loro sos a tutta la popolazione così come a quella di tutto il territorio: "Chiediamo di essere contattati nel caso qualcuno li avvisti, chi li vede è pregato di contattarci al numero 333.3587070".

"Cosa dar loro da mangiare"

Sempre i proprietari informano su cosa dare (e non dae) da mangiare ai due animali: "È possibile somministrargli crocchette per cani e gatti, carne bianca cruda, da non dare carne rossa, pane e semi".