Due gravi incidenti nella notte

Nottata difficile sulle strade dell'Abbiatense dove si sono verificati due gravi incidenti stradali, uno a Ozzero, l'altro ad Abbiategrasso: due persone sono state ricoverate in ospedale

Il sinistro ad Abbiategrasso

Il primo sinistro in ordine temporale si è verificato ad Abbiategrasso poco dopo l'1 di notte. Secondo quanto ricostruito dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza un'auto con alla guida un uomo di 55 anni è uscita di strada mentre percorreva l'Alzaia del Naviglio Grande. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte una ambulanza e una automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del Fuoco di Milano: l'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Magenta.

L'incidente a Ozzero

Il secondo grave incidente è avvenuto, invece, poco dopo le 4 lungo la Strada statale 526 che conduce da Abbiategrasso a Morimondo, nel territorio di Ozzero. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso intervenuti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco: quel che è certo è che i conducente è stato portato in gravi condizioni all'ospedale San Matteo di Pavia