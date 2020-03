Due furti nel ristorante del parco comunale

Due furti nel locale “Il faro” che si trova all’interno del parco comunale di Busto Garolfo.

Due furti per “Il Faro”

Doppia intrusione al ristorante ldel parco comunale di Busto Garolfo. Un ladro è entrato per ben due volte nel locale “Il Faro” di Fabiola Sartorelli, in via Mazzini. La prima volta mercoledì 18 marzo intorno alle 20.30 e la seconda nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2020, poco prima dell’una di notte.

Il ladro è entrato senza lasciare tracce, tanto da far pensare alla proprietaria del locale – Fabiola Sartorelli – a un malfunzionamento dell’antifurto, scattato in entrambe le occasioni. Le telecamere di sorveglianza, però, hanno ripreso tutto: l’individuo è entrato indisturbato dalla porta antipanico ed è uscito senza problemi dalla porta d’ingresso.

“Avevano l’attrezzatura giusta o addirittura la chiave” ipotizza infatti Sartorelli, la quale ha subito contattato i Carabinieri e fornito loro le registrazioni delle telecamere.

La proprietaria del locale racconta di avere un’idea di chi possa essere stato e di avere anche sentito dei ragazzi “fischiettare” al parco “come per prendermi in giro”” dopo il secondo furto.

“Si sa chi è stato e a questa gente non interessa niente dell’emergenza in cui siamo – ha commentato poi – Non ho ancora visto bene cosa abbiano rubato perché era tutto perfettamente in ordine, ma ho notato che manca la moneta in cassa e che hanno preso le pompe per riempire le brioches. Per il resto, non so ancora. Più che altro mi dà fastidio che siano riusciti a entrare”.

