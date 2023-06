Due furgoni incastrati nel sottopasso in una sola mattinata

Due furgoni rimasti incastrati nel sottopasso di Canegrate.

Altri due furgoni rimasti incastrati nel sottopasso ferroviario. E' successo ancora a Canegrate, sempre in via Marconi. Due incidenti avvenuti entrambi nella mattinata di oggi, mercoledì 28 giugno 2023. I due conducenti dei mezzi, come capitato anche le altre volte, hanno calcolato male l'altezza del loro furgone e quella del ponte. Il risultato? Mezzo semi distrutto e incastrato. Il primo episodio è accaduto alle 7.30, l'altro alle 12.30.

L'intervento

Sul posto è arrivata in pochi istanti la Polizia locale che si è occupata dei rilievi di rito. Non è stato necessario l'intervento del 118 in quanto i due autisti se la sono cavata senza un graffio.