Due donne rimangono ustionate durante uno spettacolo tra i tavoli

Rimangono ustione durante uno spettacolo tra i tavoli in un noto locale di Pogliano Milanese e una di loro è costretta a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale di Niguarda.

Le due donne erano sedute al loro tavolo e stavano assistendo allo spettacolo

L'incidente, che ha richiesto anche l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Parabiago è avvenuto alle 3 del mattino tra venerdì e sabato, al locale "Fellini" di via Roma a Pogliano Milanese. Secondo quanto ricostruito dai militari parabiaghesi, due donne, rispettivamente di 23 e 20 anni, erano sedute al proprio tavolo mentre all'interno del locale si stava svolgendo uno spettacolo dove veniva utilizzata una pentola con all'interno del fuoco.

Soccorse prima dal personale del locale e poi dagli operatori del 118

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei militari, le due donne sono state colpite accidentalmente dalle fiamme, che oltre a bruciare i vestiti delle due ragazze provocavano lesioni da ustioni. Subito venivano soccorse, prima dal personale del locale e successivamente dai volontari del Soccorso di Arluno inviati dal 118

Una ragazza di vent'anni trasportata all'ospedale di Niguarda

Per una delle due donne, quella di vent'anni è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale milanese di Niguarda specializzato nel curare le persone che rimangono ustionate. Per lei, ustioni sulle gambe e sull'addome.