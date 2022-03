Due donne investite nel giro di pochi minuti

Polizia Locale

Una delle due vittime era a piedi, l'altra in bicicletta: entrambe sono state investite a Legnano.

Due incidenti stradali nel giro di un quarto d'ora a Legnano nella mattinata di oggi, mercoledì 30 marzo 2022. In entrambi i casi le vittime sono state due donne.

Investita una ciclista

Il primo è avvenuto alle 8.40 in corso Sempione, all'altezza dell'intersezione con via Volta. Una ciclista di 41 anni è stata investita: soccorsa da un'ambulanza della Croce bianca di Legnano, è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso cittadino.

Investito un pedone

Il secondo si è verificato alle 8.55, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale all'incrocio tra corso Italia e corso Garibaldi, una donna di 32 anni che stava procedendo a piedi è stata urtata da un'auto. Sul posto è intervenuta in codice rosso un'ambulanza del Comitato volontari pronto soccorso di Arluno, supportata dall'automedica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la vittima dell'investimento è stata portata all'ospedale in codice giallo.

Entrambi gli incidenti hanno avuto ripercussioni sulla circolazione stradale, con inevitabili rallentamenti. A rilevarli sono stati gli uomini della Polizia Locale.