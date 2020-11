Due comunità in lutto per la scomparsa di Pietro Padovan

Due comunità, Pero e Vanzago, in lutto per la scomparsa di Pietro Padovan

E’ scomparso all’età di 70 anni Pietro Padovan. L’uomo, residente a Pero, è stato per anni Comandante della Polizia Locale di Vanzago. Molti i messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti della famiglia.

“E’ con profonda tristezza che il Direttivo di ANPOL comunica la scomparsa di Pietro Padovan, nostro fraterno collega e amico, promotore e fondatore di tante iniziative associative e sindacali. Purtroppo anche lui vittima inerme di un nemico impercettibile fino a quando non si impossessa subdolamente del nostro respiro !

Pietro era sempre in prima fila per affermare e condividere i principi di onesta e legalità nella società e nel lavoro. Sempre in prima fila per onorare l’uniforme di cui andava fiero e per la quale si faceva ambasciatore ogni volta che, nei suoi viaggi, incontrava la “colleganza” del posto con cui posava per una foto ricordo. Caro Pietro, con gli occhi umidi di commozione, noi tutti, uniti nel sostegno reciproco, vogliamo ricordarti così. Compagno di tante iniziative, viaggi e lotte. Fa buon viaggio ! R.I.P.”