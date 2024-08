Due cittadini egiziani e un albanese gestore di un negozio trovati in possesso di hashish

I controlli delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza sul territorio non vanno in vacanza. Sabato sera a Pero, durante uno di questi controlli, disposto dalla Compagnia di Rho e svolto dai Carabinieri della Tenenza di Pero sono state controllate diverse persone.

Due cittadini egiziani trovati in possesso di 0,7 grammi di hashish

I controlli finalizzati alla prevenzione delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed al contrasto del fenomeno del degrado urbano che caratterizza alcune aree del territorio, hanno permesso ai militari guidati dal Maggiore Daniela Nuzzo di segnalare due uomini di nazionalità egiziana trovati in possesso, entrambi, di circa 0,7 grammi di hashish.

Fermato anche un albanese gestore di un negozio in paese

Durante i controlli è stato inoltre segnalato, per il medesimo reato, un cittadino albanese classe 1987, gestore di una struttura ricettiva L'uomo dopo una perquisizione svolta nella struttura, é stato trovato in possesso di 0.5 grammi di cocaina.

Durante la serata controllati 35 stranieri ed effettuati posti di controllo nella zona del Falcon Residence

Nel corso del servizio sono stati controllati 35 soggetti stranieri e svolti rafforzati posti di controllo presso il Parco pubblico di Via Alessandrini ed il Falcon residence, oltre che controllato un esercizio pubblico.