Due ciclisti feriti a Gaggiano e Corbetta FOTO

Due ciclisti feriti a Gaggiano e Corbetta

A Gaggiano poco prima delle 15, un 41enne a bordo della sua bicicletta sarebbe stato urtato a una spalla e finito a terra, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il sinistro si è verificato sulla Vigevanese. La Croce oro di Gaggiano è intervenuta in codice giallo, ma dopo le prime cure, è rientrata in ospedale, al san Carlo, in verde.

A Corbetta, nella frazione di Soriano, sono gli agenti del Comando cittadino a dover capire cosa sia accaduto lungo la provinciale 226, verso le 15.10. Due le persone coinvolte, un ragazzo di 16 anni e una donna di 78. L’ambulanza è uscita in giallo.

