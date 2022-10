Due brutte cadute in mezz'ora a Lainate. I soccorsi sono arrivati in codice rosso sui luoghi dell'incidente.

Due brutte cadute

Le sirene delle ambulanze hanno raggiunto la città di Lainate ben due volte in mezz'ora. In entrambi i casi si è trattato di brutte cadute.

In farmacia

Il primo caso è avvenuto alle 10,06 nella farmacia di Barbaiana, in via Roma, dove un'anziana di 83 anni è caduta al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi: un'ambulanza, infatti, è arrivata in codice rosso. Le condizioni dell'83enne, per fortuna, non sono sembrate gravissime, ma neanche lievi, e per questo è stato attivato il codice giallo per il trasporto in ospedale.

Al parco

Il secondo intervento dei soccorsi, invece, è scattato alle 10,32 in via Manzoni, all'interno del parco. In questo caso il protagonista è un uomo di 60 anni e sul posto è sopraggiunta anche un'automedica.

FOTO DI REPERTORIO