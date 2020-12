Due auto prendono fuoco nel cortile: paura in via Filiberto FOTO

Due auto prendono fuoco nel cortile in via Filiberto a Parabiago: sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Le fiamme sono divampate all’improvviso. Due auto sono andate a fuoco dopo che era state parcheggiate sotto un porticato nel cortile una villetta. E’ quanto successo questa sera, domenica 6 dicembre 2020, in via Filiberto a Parabiago. Appena notato il fuoco e il fumo provenire dal garage, è subito partita la richiesta di aiuto. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano e quelli di Rho, insieme a un’ambulanza del 118 e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano.

I pompieri hanno subito gettato acqua sui due mezzi, evitando altri pericoli. Non si segnalano feriti. Piccoli danni alla facciata dell’abitazione. Da accertare con chiarezza le cause dell’incendio.

