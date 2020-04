Due auto in fiamme nel box, paura nel giorno di Pasquetta

Due auto in fiamme nel box, paura a Villa Cortese nel pomeriggio di Pasquetta.

Due auto in fiamme nel box

Fiamme e fumo. Sono quelle che si sono viste nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile 2020, giornata di Pasquetta. Erano circa le 18.30 quando, all’interno di un box di un’abitazione di via Caravaggio a Villa Cortese, due auto che vi erano parcheggiate hanno preso fuoco.

Subito sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Poi la messa in sicurezza. Ancora da accertare con chiarezza le cause dell’incendio.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE