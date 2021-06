Due auto divorate dalle fiamme nella notte a Gaggiano: l’incendio è divampato attorno alle 3 nel parcheggio di un complesso residenziale in via Italia

Due auto divorate dalle fiamme nella notte a Gaggiano: l’incendio è divampato attorno alle 3 nel parcheggio di un complesso residenziale in via Italia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo, oltre ai carabinieri, cui spetta ora il compito di stabilire se si sia trattato di un incidente o di un episodio doloso.