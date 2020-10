Due auto avvolte dalle fiamme a Robecco sul Naviglio. Le macchine sono state irreparabilmente danneggiate.

Due automobili in fiamme nella notte a Robecco sul Naviglio. Una delle due macchine è stata avvolta dalle fiamme poco prima delle 4 del mattino, dopo pochi minuti anche l’auto accanto è stata coinvolta dell’incendio. Il tutto è successo in via don Ballabio. I Vigili del fuoco sono accorsi ed hanno spento le fiamme. Un grande spavento per i residenti, svegliati da un forte boato. Le auto sono state irreparabilmente danneggiate. Le indagini sono in corso, si dovrà stabilire se le fiamme siano state appiccate o se si tratti di un episodio di auto-combustione, magari provicato da un cortocircuito. Non risultano esserci stati feriti.

