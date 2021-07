Due aggressioni ed un incidente stradale nella notte

Un 18enne aggredito ad Abbiategrasso ed una 47enne coinvolta in una lite a Cerro Maggiore. Scontro tra auto a Lainate, malore al ristorante a Vermezzo con Zelo

Diciottenne aggredito ad Abbiategrasso

L'episodio più preoccupante ad Abbiategrasso, dove alle 5.15 una ambulanza della Croce rossa di Vigevano è intervenuta per soccorrere un ragazzo di 18 anni vittima di una aggressione in corso San Pietro. Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Magenta, fortunatamente in codice verde: le sue condizioni non destano dunque preoccupazioni.

Lite a Cerro Maggiore: donna di 47 anni al pronto soccorso

A Cerro Maggiore è stata una donna di 47 anni a necessitare il trasporto al pronto soccorso. I fatti poco prima delle 20: una lite esplosa in viale Trento e Trieste per il quale sono stati allertati anche i carabinieri di Legnano. La 47enne è stata trasportata in codice verde a Castellanza da una ambulanza della Croce rossa di Legnano

Scontro tra auto a Lainate, 23enne in ospedale

All'1.15 scontro tra due automobili in viale Italia a Lainate. A subire le conseguenze peggiori, un 23enne che è stato soccorso in codice giallo dal personale sanitario dell'ambulanza giunta da Arese. E' stato portato al San Carlo, allertati anche i carabinieri di Rho.

Malore in un ristorante di Vermezzo per una 39enne

Infine a Vermezzo con Zelo, automedica ed ambulanza della Croce Azzurra per una donna di 39 anni che ha accusato un malore in un ristorante di via Leonardo da Vinci. Inizialmente molto preoccupanti le sue condizioni, è stata poi portata in codice verde all'ospedale di Magenta.