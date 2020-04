Droni per controllare la città a Pasqua e Pasquetta

Droni per controllare che non avvengano assembramenti nei giorni di Pasqua e Pasquetta: questa la decisione dell’Amministrazione di Parabiago.

Droni per evitare assembramenti

Questa mattina, venerdì 10 aprile, il sindaco Raffaele Cucchi ha comunicato alla Prefettura di Milano le attività di controllo che l’Amministrazione comunale attiverà nelle giornate di domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile attraverso l’utilizzo di droni. A Pasqua e Pasquetta, infatti, si vuole evitare che si verifichino situazioni di affollamenti nei parchi, nei giardini condominiali o in giro per la città violando, in questo modo, le misure preventive contenute nel decreto ministeriale. I droni sorvoleranno l’intero territorio a partire da domenica mattina.

Le parole del sindaco

“Il territorio comunale è molto vasto e le attività di controllo sono quotidiane e puntuali – ha affermato il primo cittadino Raffaele Cucchi – però, in previsione delle giornate di Pasqua e Pasquetta abbiamo deciso di intensificare i controlli attraverso l’utilizzo di droni per avere certezza che vengano rispettate le disposizioni emesse dal decreto ministeriale evitando affollamenti nei parchi o nei giardini condominiali. Sappiamo che le giornate sono belle e invitano ad uscire e che molti di noi sono stanchi, ma occorre non vanificare il sacrificio fatto fino ad ora. Mi appello, davvero, a tutti i cittadini invitando alla pazienza e alla ragionevolezza. Ne usciremo e avremo tempo per tutto, ma ora cerchiamo di utilizzare strumenti diversi per chiamarci e farci compagnia anche ion queste giornate di festa”.

