Droga trovata nel centro cittadino e in stazione

Droga trovata e sequestrata nel centro cittadino e alla stazione ferroviaria di Legnano.

Droga in pieno centro e in stazione

La droga è stata trovata in pieno centro, controllando aree quali il parco Falcone e Borsellino, l'ex Cantoni e nella zona della stazione ferroviaria. E' quanto rinvenuto a Legnano, nell'ambito dei servizi attuati dai Comandi di Polizia locale dell'asse del Sempione nell'ambito del progetto aggregato finanziato dalla Regione Lombardia. Nelle aree sopra citate, il comando di Legnano si è avvalso del supporto del Nucleo cinofili della Polizia locale di Milano, intervenendo con due unità operando già da tardo pomeriggio: complessivamente sono state trovati e sequestrati 20 grammi di sostanza stupefacente, due le persone segnalate alla Prefettura per uso di sostanze.

Gli altri controlli

In campo si sono visti ben 25 operatori dei diversi comandi, che hanno operato oltre l'1.30 di notte sulle principali direttrici stradali e nelle aree a rischio come piazze, giardini e parchi, svolgendo attività di polizia stradale e urbana per contrastare le condotte di guida maggiormente pericolose e le situazioni di degrado.

Quattro le sanzioni elevate per consumo di bevande alcoliche e bivaccamento in aree pubbliche.

A Pogliano Milanese e Nerviano, nell'ambito del controllo antidegrado, quattro persone sono state segnalate per uso di sostanze stupefacenti, con sequestro della modica quantità detenuta.

Sul fronte della polizia stradale, nei posti di controllo sono state elevate 90 violazioni, in particolare per mancato uso delle cinture di sicurezza e uso del cellulare alla guida, due gli stati di ebbrezza alla accertati alla guida (su 120 controlli), 5 le patenti ritirate e un veicolo è stato sottoposto a sequestro per mancanza di assicurazione.

L'attività di Polizia amministrativa ha visto controlli in 7 locali pubblici e 2 verbali per violazione delle norme a tutela del consumatore (mancanza di esposizione chiara dei prezzi).