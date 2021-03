Droga tra i giovanissimi: ragazza trovata con l’hashish nella borsa

Droga tra i giovanissimi: maxi controllo della Polizia di Stato a Legnano, bloccato anche un gruppo di ragazzi.

Droga tra i giovanissimi, Polizia di azione

La Polizia di Stato è arrivata anche in zona Canazza, nel parco vicino alla via Spallanzani, a Legnano: è qui che gli agenti hanno controllato un gruppo di giovanissimi, trovando nella borsa di una ragazza della sostanza stupefacente, hashish per la precisione. Ora sui ragazzi sono in corso le indagini.

Maxi controlli

L’attività svolta dai poliziotti ha visto denunciare per resistenza a pubblico ufficiale un 20enne tunisino, che aveva cercato di sottrarsi ai controlli e sul quale sono in corso accertamenti sulla condizione di regolarità sul territorio nazionale.

I controlli sono stati effettuati oggi, martedì 9 marzo 2021, per aumentare il pattugliamento di alcune aree della città. Oltre alla volante del commissariato cittadino, sono state impegnati anche due equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lombardia che ha effettuato anche un posto di controllo sul Sempione.

Servizio coordinato da un equipaggio con ufficiale di polizia giudiziaria. In totale, sono state identificate 54 persone, alcune delle quali note alle Forze dell’Ordine, e controllati 15 veicoli.