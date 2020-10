Droga sotto il sedile dell’auto, in tre finisco nei guai

Droga sotto il sedile dell’auto a Legnano, tre persone finiscono nei guai con l’intervento della Polizia di Stato.

I poliziotti hanno visto quell’uomo in scooter avvicinarsi a un auto. E poi quei gesti sospetti che hanno fatto sospettare di essere di fronte a un episodio di spaccio. Così gli agenti sono entrati in azione. Tutto è successo nella zona di via San Martino, vicino ai giardinetti di via Mazzini, a Legnano. E’ qui che, impegnati durante un controllo serale, gli agenti hanno notato quelle tre persone. Così hanno deciso di entrare in azione. L’uomo in sella al motociclo è riuscito ad allontanarsi, quando i poliziotti hanno dato un’occhiata all’interno dell’auto dei due hanno trovato alcuni grammi di marijuana nascosta sotto il sedile. Il conducente della vettura e l’uomo che era seduto al suo fianco sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanza stupefacente. Il tizio in scooter invece è stato indagato in quanto ritenuto come il venditore della droga. Proseguono le indagini da parte del commissariato legnanese.

