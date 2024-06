Droga nell'auto della comandante, confermata in Cassazione la condanna a Salvatore Furci

Anche la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ex ufficiale della Polizia Locale di Corbetta, Salvatore Furci.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, la Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi, rigettando il ricorso presentato dai legali di Furci e confermando così quanto disposto lo scorso luglio 2023, quando la quinta sezione del Tribunale di Milano ha ritenuto l'ex agente di Polizia Locale colpevole dei reati di calunnia e detenzione di droga, per aver fatto piazzare della cocaina nell’auto della comandante dei vigili corbettesi Lia Gaia Vismara nella notte del 4 gennaio 2020 a Baranzate.

Un verdetto che è stato accolto in maniera festante dal sindaco Marco Ballarini che ha spiegato:

"Una grande e definitiva vittoria per tutti noi di Corbetta e per tutte le persone oneste e perbene. Oggi la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la condanna di 4 anni e 6 mesi a Salvatore Furci per le azioni criminali perpetrate nei confronti della nostra comandante della Polizia Locale. Dopo anni di fango e calunnie oggi ha vinto l'onestà e la verità. Ringrazio di cuore la Direzione Antimafia di Milano e la Magistratura tutta, per aver pienamente ristabilito la giustizia. Ringrazio infinitamente lo Studio Legale Grittini, gli Avvocati Roberto Grittini e Guya Portaluppi, per aver contribuito a far emergere la verità al di sopra di ogni sospetto e ingiuria scagliata contro la Comandante, contro il Comune di Corbetta e contro il sottoscritto. Oggi sulle ali della vittoria torniamo, ancor di più, a camminare a testa alta come abbiamo sempre fatto!"