Droga e soldi: in manette uno spacciatore di Bareggio colto in flagranza di reato.

Droga e soldi: arrestato spacciatore di Bareggio

Nella serata di ieri, mercoledì 18 marzo, i Carabinieri di Cornaredo hanno arrestato a Bareggio, in flagranza di reato, un italiano classe ’87, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione. I militari, dopo un mirato servizio di osservazione fuori dall’abitazione dell’uomo e, dopo aver accertato la vendita di 5 grammi di cocaina ad un acquirente, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Hanno trovato 45 grammi di cocaina, 4 grammi di marijuana e 995 euro considerati provento dell’attività illecita. Arrestato è stato trattenuto all’interno della camera di sicurezza, in attesa della celebrazione di rito direttissimo in videoconferenza.

TORNA ALLA HOME