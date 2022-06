Droga e aggressioni: il questore chiude per 10 giorni la pizzeria Mezzaluna

Droga e aggressioni: il questore di Milano sospende la licenza per 10 giorni alla pizzeria Mezzaluna di Cinisello Balsamo.

Droga e aggressioni: la decisione del questore

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni dell'esercizio commerciale pizzeria Mezzaluna in via Del Risorgimento a Cinisello Balsamo.

Il provvedimento, notificato questa mattina, domenica 12 giugno 2022, dagli agenti del Commissariato Cinisello Balsamo, si è reso necessario a seguito di un controllo effettuato lo scorso mese.

I controlli di maggio

I poliziotti, intorno alle ore 21 del 5 maggio 2022, sono entrati nella pizzeria per un controllo con un'unità cinofila antidroga e hanno identificato due avventori con diversi precedenti di polizia, anche per stupefacenti. A seguito di perquisizione sono stati trovati 38 grammi di hashish e 3.100 euro in banconote di vario taglio, non corrispondente all'incasso giornaliero.

Inoltre, in precedenza il locale è stato teatro di aggressioni violente tra gli avventori, sia all'interno che all'esterno del locale.