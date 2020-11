Drastico aumento di contagi: 178 persone positive in 6 giorni

Drastico aumento di contagi ad Arese: 178 persone positive in 6 giorni.

In soli 6 giorni, ad Arese si sono registrate altre 178 persone positive, che testimoniano la facilità e la velocità con cui avvengono i contagi. Tre persone sono morte e i ricoverati sono 18 in più.

“Ci stringiamo forte alle famiglie che hanno perso i loro cari ed esprimiamo il nostro cordoglio a nome della Città di Arese – dichiara il sindaco Michela Palestra – Tutti noi siamo chiamati a contribuire nel contenere questi numeri, rispettando le regole basilari che conosciamo da mesi: uso della mascherina e di gel disinfettante, distanziamento fisico, divieto di assembramento”. Le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento: 417 casi + 867 in sorveglianza.

Ad oggi, lunedì 16 novembre, sono 289 i guariti da inizio pandemia, 39 in più rispetto al 10 novembre scorso.